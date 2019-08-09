Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (2)
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Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (2)

1 saat önce

POLİS, ŞARAPNEL PARÇASI TOPLADIHatay'ın Reyhanlı ilçesinde sabaha karşı patmaların yaşandığı askeri mühimmat deposunda soğutma çalışmaları tamamlandı.

Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (2), System.String[]

POLİS, ŞARAPNEL PARÇASI TOPLADI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sabaha karşı patmaların yaşandığı askeri mühimmat deposunda soğutma çalışmaları tamamlandı. Polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ekipleri, deponun çevresindeki tarlalarda patlamalarla çevreye savrulan şarapnel parçalarını tek tek topladı. Bölgede güvenlik önlemleri ve depodaki inceleme çalışmaları sürüyor.


Reyhanlı, Hatay, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:19 Kaynak: DHA
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