Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (EK)
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Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (EK)

1 saat önce

POLİS, ŞARAPNEL PARÇASI TOPLADIHatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (EK), System.String[]

POLİS, ŞARAPNEL PARÇASI TOPLADI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Ekipleri,  deponun çevresindeki tarlalarda patlama çevreye savrulan şarapnel parçalarını tek tek topladı. Polis ekipleri binada çalışmalarını sürdürürken, çevredeki güvenlik önlemleri de devam etti.

Görüntü Dökümü
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-Depo genel görüntüsü
-İnceleme yapan ekipler
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),


Reyhanlı, Hatay, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:22 Kaynak: DHA
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