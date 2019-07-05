Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'daki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti
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Reyhanlı'daki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

2 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezinde bombalı aracın patlaması sonucu, araçta bulunan 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezinde bombalı aracın patlaması sonucu, araçta bulunan 2 kişinin öldüğü bildirildi.
(İHA)
Reyhanlı'daki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
reyhanlı, hatay, Güncel
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