Reyhanlı'daki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti
2 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezinde bombalı aracın patlaması sonucu, araçta bulunan 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
'ın Reyhanlı
ilçe merkezinde bombalı aracın patlaması sonucu, araçta bulunan 2 kişinin öldüğü bildirildi.
(İHA)
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