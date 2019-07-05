Reyhanlı'daki patlamada ölenlerin sayısı 3'e çıktı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen araç patlamasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahısta hayatını kaybetti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen araç patlamasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahısta hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:19 Kaynak: İHA
Reyhanlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir otomobilde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede korku ve paniğe neden olan olayın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir şahıs da hastanede yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor. - HATAY
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