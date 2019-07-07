Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
18 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 16 şahıs gözaltına alındı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:25 Kaynak: İHA
'ın Reyhanlı
ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 16 şahıs gözaltına alındı.
5 Temmuz'da Reyhanlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy
Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde patlama meydana gelmiş ve patlamada Suriye
uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili geniş çaplı yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında 16 şahıs gözaltına alındı. - HATAY
Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı!
Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi
Sarhoş adam kız öğrenciyi taciz edip, yolculara bıçak çekti
Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı