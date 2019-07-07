Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
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Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 16 şahıs gözaltına alındı.

Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 16 şahıs gözaltına alındı. 5 Temmuz'da Reyhanlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde patlama meydana gelmiş ve patlamada Suriye uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili geniş çaplı yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında 16 şahıs gözaltına alındı.
(Mehmet Bayrak/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:55 Kaynak: İHA
Reyhanlı, Hatay, Güncel
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