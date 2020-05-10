Reyhanlı'daki terör saldırısının acılı anneleri, Anneler Günü'nde hüzünlü - Son Dakika
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Reyhanlı'daki terör saldırısının acılı anneleri, Anneler Günü'nde hüzünlü

6 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 7 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının acısı dinmiyor.

Reyhanlı'daki terör saldırısının acılı anneleri, Anneler Günü'nde hüzünlü, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 7 yıl önce 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısının acısı dinmiyor.

Patlamalarda yakınlarını kaybedenlerin acısı, aradan geçen zamana rağmen yüreklerinde tazeliğini korurken, her yıl 11 Mayıs'ta patlamaların yaşandığı yerlerde anma programları düzenliyor.

Anneler Günü'nün bir sonraki günü olan 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında evlatlarını kaybeden anneler ise Anneler Günü'nde ayrı bir hüzün yaşıyor.

İlk patlama sırasında dershaneye giderken hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Oğulcan Tuna'nın annesi Fatma Tuna, AA muhabirine, acılarının dinmediğini söyledi.

Anneler Günü'nün kendisi için çok acı olduğunu anlatan Tuna, "Bu acıyı bize yaşatanlar umarım en büyük acıları kendileri yaşar. Anneler Günü'nün gelmesini istemiyoruz, o gün yaşadığımız acıları ilk günkü gibi tekrar tekrar yaşıyoruz. Oğlumun odası ilk günkü gibi duruyor. Oğulcan'ın son kullandığı mendili, bisikleti, yatağı, bilgisayar masası, ayakkabısı, okul kıyafeti, fotoğrafları ve aldığı ödülleri, odasındaki yerlerinde muhafaza ediyorum." diye konuştu.

"Allah kimseye evlat acısı vermesin"

Tuna, oğlundan geriye kalan tüm eşyaları koklayıp öperek özlemini gidermeye çalıştığını aktardı.

"Allah kimseye evlat acısı vermesin, oğlumun hayalleri vardı pilot olmak istiyordu." diyen Tuna, "Haftada iki gün oğlumun mezarına giderek ziyaret ediyorum ve onunla konuşuyorum, onu çok özledim. Oğulcan iyi bir Adana Demirspor taraftarıydı ve hiçbir maçını kaçırmazdı, ondan geriye kalan eşyası arasında forması ve fotoğrafları en baş köşeye astım." ifadelerini kullandı.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı ve Oğulcan Tuna'nın babası Ahmet Tuna da 7 yıldır yaşadıkları acının dinmediğini anlattı.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu anlatan baba Tuna, "Mahkeme süreçlerini yakından takip ettik ve Ankara'daki duruşmalara katıldık. O günü yaşatanlar hapis cezası aldılar. İnşallah saldırıda parmağı olan firari sanıklar da yakalanarak adalet önünde hesap verir. Bizim acımız dinmedi ve dinmeyecektir." diye konuştu.

Belediye binası yanındaki patlamada kızı ve torununu kaybeden Döne Kuvvet de anneler olarak ömürleri boyunca unutamayacakları bir acı yaşadıklarını belirtti.

Kuvvet, Anneler Günü'nü hüzünle karşıladıklarını aktararak, " Kızım ve torunumun özlemini yaşıyorum. Anneler Günü olduğu zaman acım iki katına çıkıyor, buna sebep olanlar en ağır cezayı çeksinler inşallah." dedi.

"Annelerin, babaların yürekleri yanıyor"

Saldırılarda oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden Medine Erdemci, 11 Mayıs'ta büyük bir katliam yapıldığını söyledi.

Her 11 Mayıs'ta hüzünlerinin ve acıların arttığını dile getiren Erdemci, "O dehşet gününde bir evladımı kaybettim ve iki evladım da yaralı kurtuldu. Annelerin, babaların, eşlerin ve çocukların yürekleri yanıyor, inşallah Rabbim yardımcımız olur." diye konuştu.

Bombalı saldırılarda yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ayten Çalım'ın annesi Edibe Çalım ise, "7 yıldır yaram kanıyor, o günü unutamıyorum." dedi.

Reyhanlı'daki terör saldırıları

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Olayın ardından patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.

Anneler Günü, Reyhanlı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:38 Kaynak: AA


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