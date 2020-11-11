Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetim çocuklar Hatay'a nefes olmak için fidan dikti - Son Dakika

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetim çocuklar, 'Hatay'a bir nefes ol' kampanyası kapsamında Kırıkhan ilçesinde fidan dikti.

Hatay'daki Yetim Vakfı, çocuk ile doğa arasındaki iletişimi artırmak ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmaya katkı sağlamak için Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) ile birlikte Kırıkhan ilçesinde düzenlenen 'Hatay'a bir nefes ol' fidan dikme etkinliğine Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan 30 Suriyeli yetim çocukla katıldı. Çocuklar, kendi elleriyle fidanları toprakla buluşturdu.

HEDEF 10 BİN FİDAN DİKMEK

Etkinliğe katılan Reyhanlı Eğitim Köyü Tanıtım Koordinatörü İskdender Taghıyev yaptığı açıklamada, Yetim Vakfı olarak dünya ağaçlandırma gününde Reyhanlı Eğitim Köyünde öğretim gören 30 çocukla birlikte Kırıkhan'a ağaç dikimine geldiklerini söyledi. Hatay'da yakın zamanda orman yangınlarının yaşandığını hatırlatan Taghıyev, "Bu yangından dolayı Hatay olumsuz anlamda etkilendi. Çocuklarımız burada fidanlarını toprakla buluşturdu. Amacımız çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakabilmek. Yetim Vakfı olarak doğa yetim kalmasın kampanyamızda burada bulunduk. Amacımız, yakın zamanda Hatay bölgesinde 10 bin ağacın üzerinde fidan dikmek ve doğanın yeşillenmesi için çalışmak" dedi.

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