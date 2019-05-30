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"Reyhanlı Eğitim Köyü"nde yıl sonu etkinliği

1 saat önce

Hatay'daki Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hatay'daki Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katar Yardım Kuruluşu (RAF) tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2017'de açılan eğitim köyünün konferans salonunda gerçekleştirilen program yıl boyunca yapılan faaliyetlerin yer aldığı görüntülerin gösterimiyle başladı.
Savaş mağduru çocukların başta barınma ve eğitim olmak üzere sağlık, rehabilitasyon, gıda, kıyafet ihtiyaçlarının ev ortamında karşılandığı merkezin idari ve eğitim çalışmalarını yürüten Yetim Vakfının Başkanı Mehmet Gülsatar, yaptığı konuşmada, Suriye'deki savaşta 8 yılın geride kaldığını hatırlattı.
Savaştan en çok çocuklar ve kadınların etkilendiğini, çalışmalarının bu dezavantajlı kesime yönelik olduğunu anlatan Gülsatar, gelecek eğitim öğretim döneminde mevcut okula ek olarak ek imam hatip lisesi ve anaokulunun da faaliyete gireceğini belirtti.
Gülsatar, öğretmenlerin yıl boyunca çok emek sarf ettiğini belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da merkezin Suriyeli çocuklar için çok güzel işlere imza attığını kaydetti.
Konuşmaların ardından sahne alan çocuklar şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu. Resim, kompozisyon, hat sanatı ve tekstil yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
Programa Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, senarist Abdülhamit Güler, merkezde eğitim gören çocukların aileleri ve hayırseverler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:45 Kaynak: AA
İHH, Hatay, Reyhanlı, Güncel
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