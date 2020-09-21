Reyhanlı Eğitim Köyü'nde yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Eğitim Köyü'nde Suriyeli çocukların yüz yüze eğitimi başladı.

Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Reyhanlı'da yaşayan, aralarında yetim çocuklarında olduğu ana okulu ve ilkokul 1'inci sınıfa giden 100 öğrencinin ders başı yaptığını aktaran Dinçer, Suriyeli çocukların, okula servislerle, tüm önlemler alınarak taşındığını kaydetti.

Dinçer, öğrencilerin ateş ölçümü ve maske kontrolünün ardından sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınıflara alındığını belirtti.