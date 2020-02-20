Reyhanlı Eğitim Köyü öğrencileri İdlibli yetimler için atkı ve bere ördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Reyhanlı Eğitim Köyü öğrencileri İdlibli yetimler için atkı ve bere ördü - Son Dakika

Reyhanlı Eğitim Köyü öğrencileri İdlibli yetimler için atkı ve bere ördü

6 saat önce

Yetim Vakfı'na bağlı faaliyetlerini sürdüren Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki öğrenciler, İdlib'deki ağır saldırılar nedeniyle soğukta kalan mazlumlar için ördükleri atkı, bere ve eldivenleri sahiplerine ulaştırdı.

Reyhanlı Eğitim Köyü öğrencileri İdlibli yetimler için atkı ve bere ördü, System.String[]

Yetim Vakfı'na bağlı faaliyetlerini sürdüren Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki öğrenciler, İdlib'deki ağır saldırılar nedeniyle soğukta kalan mazlumlar için ördükleri atkı, bere ve eldivenleri sahiplerine ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde öğrenim gören yetim çocuklar, İdlib'deki insani drama duyarsız kalmadı.

Öğrenciler ve anneleri, soğuk kış günlerinde rejimin yoğun saldırıları sonucu evsiz kalan mazlumlara gönderilmek üzere, köyde bulunan tekstil tasarım atölyesinde ördükleri atkı, bere ve eldivenleri ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

Çoğunluğu yetim ile öksüzlerden oluşan ihtiyaç sahipleri de öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Reyhanlı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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