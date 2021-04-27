Reyhanlı ilçe merkezine yeni su kaynağı - Son Dakika

Reyhanlıilçe merkezine iletilen içme ve kullanma suyu kapasitesinin arttırılması için açılan sondaj kuyusunda deneme çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken HATSU, Kuletepe Mahallesi'nde saniyede elde edilen 20 litre suyun Varışlı grubu üzerinden ilçe merkezine iletileceğini aktardı.

Sondaj açma sürecinin tamamlandığını deneme ve hijyen çalışmalarının ardından suyun güvenli bir şekilde mahallelere iletileceğine vurgu yapan HATSU, temiz ve güçlü su iletmek için ihtiyaç duyulan bölgelerde sondaj çalışmalarının süreceğinin altını çizdi.