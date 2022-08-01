Reyhanlı'da su kesintilerine tepki - Son Dakika
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Reyhanlı'da su kesintilerine tepki

01.08.2022 18:11
Reyhanlı'da su kesintilerine tepki

Reyhanlı ilçesinde su kesintileri yaşanması üzerine vatandaşlar Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) önünde eylem yaptı.

Reyhanlı ilçesinde su kesintileri yaşanması üzerine vatandaşlar Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) önünde eylem yaptı.

İlçede yaklaşık 3 haftadır sularının akmadığını belirten bir grup, ellerinde su bidonlarıyla HATSU'nun Reyhanlı'daki binası önünde bir araya geldi.

Burada şişelere vurarak kesintilere tepki gösteren grup, "su istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Vatandaşlar su kesintilerinin son bulmasını talep etti.

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Kaynak: AA

Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da su kesintilerine tepki - Son Dakika

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