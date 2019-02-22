Son Dakika Haberleri: Reyhanlı Katliamının Firari Sanığı Yakalandı

Reyhanlı Katliamının Firari Sanığı Yakalandı

45 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı.

Reyhanlı Katliamının Firari Sanığı Yakalandı, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu'nun Samandağ ilçesine gittiğini belirledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobil ile giden Hamurcu'yu gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hamurcu'nun sorgusuna başlandığı belirtildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:32 Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Reyhanlı, 3. Sayfa
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