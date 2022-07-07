Reyhanlı katliamının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, savcılık sorgusunun ardından daha önce yakalama kararı çıkaran Ankara 9'ncu Ağır Mahkemesine sevk edildi. Mahkemede yakalama kararı yüzüne okunan Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › REYHANLI KATLİAMININ TALİMATINI VEREN MEMET GEZER TUTUKLANDI - Son Dakika
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