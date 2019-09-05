Reyhanlı'nın merkezini besleyen kuyunun pompası yenilendi

Reyhanlı ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan ve merkez mahallelere su iletimi görevi gören kuyuda arızalanan 1 no'lu kuyunun dalgıç pompasının yenilendiğini aktaran Genel Müdürlük, yapılan çalışma ile su iletiminin normale döndüğünü belirtti.

Yapılan yenileme çalışması sayesinde hatlara su iletiminin de düzene girdiğine vurgu yapan HATSU, tesislerdeki elektrik panolarında, jeneratörlerde, haberleşme sistemleri, kuyu pompaları ve diğer ekipmanlarda da bakımlarının yapıldığını aktardı.

Gece-gündüz demeden oluşabilecek problemlere hızlı şekilde müdahale etmek için ekiplerin vardiyalı şekilde görev yaptığını aktaran HATSU, yapılan planlı çalışmalar sayesinde depo taşmaları ve su israfının önüne geçildiğini vurguladı.