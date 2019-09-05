Son Dakika Haberleri: Reyhanlı'nın merkezini besleyen kuyunun pompası yenilendi
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Reyhanlı'nın merkezini besleyen kuyunun pompası yenilendi

46 dakika önce

HATSU, su iletiminin sağlandığı içme suyu tesislerinde ve kuyularında bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Reyhanlı'nın merkezini besleyen kuyunun pompası yenilendi, System.String[]

Reyhanlı ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan ve merkez mahallelere su iletimi görevi gören kuyuda arızalanan 1 no'lu kuyunun dalgıç pompasının yenilendiğini aktaran Genel Müdürlük, yapılan çalışma ile su iletiminin normale döndüğünü belirtti.

Yapılan yenileme çalışması sayesinde hatlara su iletiminin de düzene girdiğine vurgu yapan HATSU, tesislerdeki elektrik panolarında, jeneratörlerde, haberleşme sistemleri, kuyu pompaları ve diğer ekipmanlarda da bakımlarının yapıldığını aktardı.

Gece-gündüz demeden oluşabilecek problemlere hızlı şekilde müdahale etmek için ekiplerin vardiyalı şekilde görev yaptığını aktaran HATSU, yapılan planlı çalışmalar sayesinde depo taşmaları ve su israfının önüne geçildiğini vurguladı.

Yenişehir, Reyhanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:52 Kaynak: Bültenler
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