Son Dakika Haberleri: Reyhanlı patlamasında gözaltı sayısı 21'e yükseldi
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Reyhanlı patlamasında gözaltı sayısı 21'e yükseldi

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

Reyhanlı patlamasında gözaltı sayısı 21'e yükseldi, System.String[]
Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz Cuma günü bir otomobilde meydana gelen patlamada 3 Suriyeli ölmüştü. Patlamanın ardından güvenlik güçleri 16 kişiyi gözaltına almıştı. Daha sonra çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarla 5 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 21'e yükseldi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:43 Kaynak: İHA
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