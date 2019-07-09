Reyhanlı patlamasında gözaltı sayısı 21'e yükseldi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili gözaltı sayısı 21'e yükseldi.
Hatay Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:15 Kaynak: İHA
'ın Reyhanlı
ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili gözaltı sayısı 21'e yükseldi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz Cuma günü bir otomobilde meydana gelen patlamada 3 Suriyeli ölmüştü. Patlamanın ardından güvenlik güçleri 16 kişiyi gözaltına almıştı. Daha sonra çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarla 5 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 21'e yükseldi.
(İHA)
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