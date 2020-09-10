Reyhanlı patlamasının faillerinden Ercan Bayat tutuklandı - Son Dakika

Reyhanlı patlamasının faillerinden Ercan Bayat tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının faillerinden Ercan Bayat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının faillerinden Ercan Bayat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçesi Reyhanlı'da, 2013 yılında meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının faillerinden Ercan Bayat, önceki günlerde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz operasyonu sonucu Yayladağı ilçesine bağlı Denizgören mevkii Suriye sınırının sıfır noktasında yakalandı. Terörden arananlar listelerinde mavi kodla yer alan ve 2 gündür Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Ercan Bayat, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Ercan Bayat'ın tutuklandığı bildirildi. - HATAY
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