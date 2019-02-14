Reyhanlı Saldırısı Davasında Sanık Avukatı Gelmedi, Karar Duruşması Ertelendi

SURİYE'nin Lazkiye kentinde MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılandığı davada, sanık avukatı duruşmaya gelmediği için karar çıkmadı.

SURİYE'nin Lazkiye kentinde MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılandığı davada, sanık avukatı duruşmaya gelmediği için karar çıkmadı.



Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak' suçundan 1 kez, 'terör amaçlı 52 kişiyi öldürmek' suçundan 52'kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Yusuf Nazik'in avukatı İrem Kapar, karar duruşmasına, mübaşirin çağrılarına rağmen katılmadı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, avukat bulunmadan karar açıklanmayacağını belirterek duruşmayı 26 Şubat'a erteledi.



- Ankara

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