Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Ercan Bayat tutuklandı - Son Dakika

Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti.

Geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesine sevk edilen Bayat, 2012 yılındaki Samandağ ilçesinde işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, 2012'de işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı.

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