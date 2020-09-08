Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları: Tek tek getirilecekler - Son Dakika

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin öldüğü, 146 kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanması, hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

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