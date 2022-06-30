Son dakika haberi! Reyhanlı saldırısında yaşamını yitirenlerin aileleri buruk sevinç yaşıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! Reyhanlı saldırısında yaşamını yitirenlerin aileleri buruk sevinç yaşıyor

30.06.2022 16:00

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te iki ayrı patlamada 53 kişinin öldüğü saldırının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer'in tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirilmesi, olayda yakınlarını kaybedenlerce buruk sevinçle karşılandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te iki ayrı patlamada 53 kişinin öldüğü saldırının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer'in tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirilmesi, olayda yakınlarını kaybedenlerce buruk sevinçle karşılandı.

Saldırıda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, AA muhabirine, buruk ama sevinçli olduklarını söyledi.

Tuna, Memet Gezer'in Türkiye'ye getirilmesinin tüm aileleri memnun ettiğini belirtti.

Yaşadıkları acının dinmediğini ifade eden Tuna, "9 yıldır içimiz kan ağlıyor. Sevdiklerimizi o hain saldırıda toprağa verdik. Bu saldırıları düzenleyenler devletimizin gücü sayesinde adalete teslim ediliyor. Bugün aldığımız bir teröristin daha yakalanması haberi, bizleri buruk da olsa sevince boğmuştur. Biz her zaman devletimizin yanındayız." diye konuştu.

Patlamada oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden Medine Erdemci de acılarının bir nebze de olsa hafiflediğini dile getirdi.

Erdemci, "Devletimiz sağ olsun. İnşallah diğer firarileri de yakalayıp getirirler ve anne olarak belki acımız biraz hafifler." dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Reyhanlı saldırısında yaşamını yitirenlerin aileleri buruk sevinç yaşıyor - Son Dakika

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