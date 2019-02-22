Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Adliyede
43 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı. Sanık Aykan Hamurcu adliyeye gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:06 Kaynak: AA
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Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı
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