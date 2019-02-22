Son Dakika Haberleri: Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Adliyede

Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Adliyede

43 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı. Sanık Aykan Hamurcu adliyeye gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:06 Kaynak: AA

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