Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı.



Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari Aykan Hamurcu'nun Samandağ ilçesine gittiği bilgisine ulaştı.



Polis, düzenlenen operasyonda Hamurcu'yu gözaltına aldı.



Davanın geçmişi



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı.



Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.



Firari sanıklardan Aykan Hamurcu'nun dava dosyası ayrılmıştı.

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