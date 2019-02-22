Son Dakika Haberleri: Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı

Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı

9 dakika önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, yakalandı.

Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobile yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, araçta bulunan, 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu'yu gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hamurcu sorguya alındı.

53 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Reyhanlı'daki bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, daha önce yakalanan ve aralarında Nasır Eskiocak'ın da bulunduğu 9 kişi, 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in ise yargılanmasına Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:01 Kaynak: DHA

Hatay, Reyhanlı, Güncel
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