Son Dakika Haberleri: Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı (2)

Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIHatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanığı olarak aranırken yakalanan 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Reyhanlı Saldırısının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanığı olarak aranırken yakalanan 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aykan Hamurcu, burada çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:53 Kaynak: DHA

Reyhanlı, Güncel
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