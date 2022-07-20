Reyhanlı saldırısının planlayıcısından itiraf: İlk hedef Ankara'daki Kocatepe Camii'ydi ancak uzak olması sebebiyle Reyhanlı'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Reyhanlı saldırısının planlayıcısından itiraf: İlk hedef Ankara'daki Kocatepe Camii'ydi ancak uzak olması sebebiyle Reyhanlı'da gerçekleştirildi

20.07.2022 23:48

2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının planlayıcısı olan Memed Gezer'in verdiği 30 sayfalık ifadeye ulaşıldı. Gezer ifadesinde Suriye İstihbaratı El Muhaberat'ın Lazkiye sorumlusu Albay Kifah Melhem'in Türkiye'den intikam almak için terör eylemi yapacaklarını söylediğini ifade ederken ilk hedefin Ankara'daki Kocatepe Camii olduğunu ancak uzak olması nedeniyle saldırının Reyhanlı'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in talimat aldığını söylediği Memed Gezer, uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklandığı ABD'den 30 Haziran'da Türkiye'ye getirildi. Gezer, 'kasten öldürme' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Temmuz'da tutuklandı. Memed Gezer'in, Türkiye'ye getirildikten sonra emniyete verdiği 30 sayfalık ifadeye ulaşıldı.

"TÜRKİYE'DEN İNTİKAM İÇİN TERÖR EYLEMİ YAPACAKLARINI ÖĞRENDİM"

Gezer, El Muhaberat'ın Lazkiye sorumlusu Albay Kifah Melhem ile Şubat 2013'te bir araya geldiğini, Melhem'in kendisine Türkiye'den intikam almak için terör eylemi yapacaklarını söylediğini aktardı. Türkiye'ye karşı terör eylemi gerçekleşeceğini bu şekilde öğrendiğini aktaran Memed Gezer, Türkiye'deki yetkililere iletmesi için bilgiyi bir arkadaşına verdiğini öne sürdü. Saldırıya ilişkin daha fazla bilgi almak için Albay Melhem ile görüşmeye devam ettiğini belirten Gezer, Reyhanlı saldırısında kullanılan bombaları Suriye'den Hatay'a taşıyan, Yusuf Nazik ile tanıştığını bildirdi.

"SÜNNİ İNANCA SAHİP BİR ŞEHİR ARADILAR"

Gezer, El Muhaberat subayı Muhammed Ali'yle birlikte bir kafeye giderek Reyhanlı saldırısında kullanılan kamyonet ile bombaların konulduğu depoyu kiralayan 'Şıh' kod adlı Nasır Eskiocak ile buluştuklarını anlattı. Gezer, "Bir gün sonra kafeteryada 'Hacı' kod adlı Muhammed Ali, Nasır Eskiocak, Yusuf Nazik ve ben buluştuk. Hacı, 'Çıkın keşif yapın' dedi. Konya ve Ankara'ya keşif yapılması için hemfikir olundu. Konya'nın seçilmesinin sebebi, burasının Sünni inanca sahip dindar bir şehir olması. Burada yapılacak eylemin hükümeti düşüreceğini düşünmeleridir" diye konuştu.

İLK HEDEF KOCATEPE CAMİİ'YDİ, UZAK OLDUĞU İÇİN REYHANLI SEÇİLDİ

Türkiye'deki depolara taşınan patlayıcıların, cuma namazı sırasında Ankara'da Kocatepe Camii'nde patlatılmasını planladıklarını aktaran Gezer, "Muhammed Ali, 'Ankara kaç kilometre' dedi. Nasır Eskiocak, '700 kilometre' yanıtını verdi. 'Konya kaç kilometre?' diye sordu, '500 kilometre' cevabını verdi. Bunun üzerine 'Reyhanlı ve Cilvegöz kaç kilometre?' dedi. Nasır, '15 dakika' dedi. Hacı, 'Ankara ve Konya'yı iptal et, Reyhanlı veya Cilvegöz'e eylemi yap' dedi. Bu şekilde anlaştılar, bu olay patlamadan 5 gün önce pazartesi gerçekleşti. Cuma akşama doğru Suriye Semra sahilinde buluştuk. Nasır, 'Patlamayı haftaya cuma yapalım' dedi. Muhammed Ali, kabul etmeyerek gidip yapmasını söyledi. Nasır da bir balıkçı ile Meydancık köyüne döndü. Buradan Harbiye tarafına geçti. Saldırının yapıldığı gün Yusuf, ben, Muhammed Ali, Hıdır ve Abu Kerem ile Kesep Karakolu'nda bekliyorduk. Yusuf'a 'birinci ve ikinci araba' geçti diye telefon geldi. 25- 30 dakika sonra 'yemek hazır' diye tekrar telefon geldi ve Hıdır telefon ile araçları patlattı. Patlamayı Kesep Karakolundaki televizyondan takip ettik. Patlamadan sonra Yusuf ve Muhammed Ali birbirlerine sarıldılar. Yusuf, Mihraç Ural'ı arayarak 'Televizyonu aç' dedi" diye konuştu.

"YETKİLİLERE İLETTİM, SUÇSUZUM"

Gezer, Reyhanlı terör saldırısının planlamasının bütün aşamalarını ve bu süreçte kimlerin yer aldığını bütün detaylarıyla Türkiye'deki arkadaşları aracılığıyla yetkililere ilettiğini öne sürerek, patlamanın sorumlusu olmadığını, suçsuz olduğunu söyledi.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Ankara, Hatay, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Reyhanlı saldırısının planlayıcısından itiraf: İlk hedef Ankara'daki Kocatepe Camii'ydi ancak uzak olması sebebiyle Reyhanlı'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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