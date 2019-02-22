Son Dakika Haberleri: Reyhanlı Saldırısının Zanlısı Tutuklandı

Reyhanlı Saldırısının Zanlısı Tutuklandı

11 dakika önce

Yakalanan Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu, adliyedeki sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Reyhanlı Saldırısının Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Yakalanan Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu, adliyedeki sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu'nun Samandağ ilçesine gittiğini belirledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobille seyir halinde olan Hamurcu'yu gözaltına aldı. Hamurcu, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Hatay Adliyesine getirilen ve burada ses ve görüntülü sistem aracılığıyla Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sorguları tamamlanan Hamurcu, tutuklanarak Hatay T Tipi Cezaevine gönderildi.

(Mehmet Bayrak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Samandağ, Hatay, Reyhanlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı 2 Kadın Terörist Adliyeye Sevk Edilirken Görüntülendi İhracı İstenen Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Partisinden İstifa Etti

Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Millet İttifakı'na Sert Sözler: Sloganlarını Pensilvanya Belirliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 18:42:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reyhanlı Saldırısının Zanlısı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]