Son Dakika Haberleri: Reyhanlı Şehidi Fatma Avlar İçin Mevlid-i Şerif Okundu

Reyhanlı Şehidi Fatma Avlar İçin Mevlid-i Şerif Okundu

5 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), geçen yıl ocak ayında Afrin'deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Suriye'deki teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne atılan roketle, evinde yatağında uyurken şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ölümünün...

Reyhanlı Şehidi Fatma Avlar İçin Mevlid-i Şerif Okundu, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), geçen yıl ocak ayında Afrin'deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Suriye'deki teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne atılan roketle, evinde yatağında uyurken şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ölümünün birinci yıldönümünde ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gültepe Mahallesi'ndeki baba ocağında okunan Mevlid-i Şerife Emniyet Müdürü Nadir Örten, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mehmet Göker, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Çelik, Fatma Avlar'ın ailesi ve yakınları, öğretmenleri, vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Şerif'te Reyhanlı İlçe Müftüsü Murat Akçay, Zeytin Dalı Harekatı ile 11 Mayıs Reyhanlı saldırısında şehit olan şehitler için dua etti. okunan Mevlid-i Şerif'in ardından katılanlara yemek ikramı yapıldı. - Reyhanlıhatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:53 Kaynak: DHA

Afrin, Reyhanlı, Güncel
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