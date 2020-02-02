Reyhanlı sınırına komanda ve askeri araç takviyesi - Son Dakika

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Reyhanlı sınırına komanda ve askeri araç takviyesi
6 saat önce
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gelen askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gelen askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yoğun güvenlik önlemi altında ZPT personel taşıyıcı askeri araç ve komandolar, Reyhanlı sınırına doğru yola çıktı. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İHA)
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