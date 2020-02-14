Reyhanlı sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Reyhanlı sınırına tank sevkiyatı - Son Dakika

Reyhanlı sınırına tank sevkiyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Reyhanlı sınırına tank sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gitti. Tank ve askeri araçları Suriye sınırındaki birliklere ihtiyaç halinde gönderileceği öğrenildi. - HATAY

Reyhanlı, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:57 Kaynak: İHA
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