Son Dakika Haberleri: Reyhanlı Ticaret Borsası Başkanı Karaca: Pamuk fiyatı en az 5 lira olmalı
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Reyhanlı Ticaret Borsası Başkanı Karaca: Pamuk fiyatı en az 5 lira olmalı

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı Ticaret Borsası (TB) Başkanı Bülent Karaca, hasadına başlanan pamuğun kilosunun en az 5 liraya satılması gerektiğini söyledi.

Reyhanlı Ticaret Borsası Başkanı Karaca: Pamuk fiyatı en az 5 lira olmalı, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı Ticaret Borsası (TB) Başkanı Bülent Karaca, hasadına başlanan pamuğun kilosunun en az 5 liraya satılması gerektiğini söyledi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, susuz arazilerde ekilen pamuğun hasadına başlandı. Reyhanlı Ticaret Borsası Başkanı Karaca, pamuğun geçen yıl 3- 4,5 liradan işlem gördüğünü hatırlatarak, bu sene girdilerdeki artış nedeniyle kilo fiyatının 5 lira olması gerektiğini savundu. İklim şartları, girdilerdeki artışlar, zararlılarla mücadelede yapılan tüm harcamaların geçen yıla göre daha fazla olduğunu belirten Karaca; ilaç, gübre, mazot, sulama, elektrik gibi harcamalara bakıldığında girdilerin geçen yıla göre yüzde 2- 3 kat arttığını söyledi. Devlet tarafından üreticiye verilen pamuk destekleme bedelinin de artırılmasını beklediklerini kaydeden Karaca, geçen yıl kilo başına 80 kuruş olan pamuk destekleme bedelinin, girdiler dikkate alınıp, kilo başına 125 kuruşa yükseltilmesinde yarar gördüklerini söyledi.
Başta iklim değişikliği olmak üzere pamukta görülen hastalıklar nedeniyle bu yıl verimde düşüş beklediklerini dile getiren Başkan Karaca, "Geçen yıl dekar başına 600 kilogram pamuk aldığımız ovada bu yıl yaşanan olumsuzluklar nedeniyle  450- 500 kilogram ürün alacağımızı tahmin ediyoruz. Dolayısıyla aslında kaliteli olan pamuğumuzda bu yıl iklim şartları ve hastalıklar nedeniyle verim düşüklüğü yaşanacak. Bu da üreticiye olumsuz yansıyacaktır" dedi.
Öte yandan susuz tarlada hasat edilen ilk pamuk, kilosu 10 liradan satın alındı. Başkan Karaca, sembolik fiyatla ilk ürünü aldıklarını, her şeye rağmen iyi pamuk sezonu geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi.


Reyhanlı, Hatay, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:37 Kaynak: DHA
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