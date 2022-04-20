Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 750 aileye ramazan yardımı - Son Dakika
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Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 750 aileye ramazan yardımı

20.04.2022 11:34
Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 750 aileye ramazan yardımı

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ihtiyaç sahibi, 750 aileye gıda yardımında bulundu.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ihtiyaç sahibi, 750 aileye gıda yardımında bulundu.

RTSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ramazan ayında ilçede dar gelirli 750 aileye gıda paketleri dağıttıklarını belirtti.

Zaroğlu, bu tür yardımları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

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Sosyal Sorumluluk Projeleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 750 aileye ramazan yardımı - Son Dakika


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