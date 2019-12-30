Reynmen'den sürpriz ortaklık! - Son Dakika
Son Dakika Spor Reynmen'den sürpriz ortaklık! - Son Dakika Spor

Reynmen'den sürpriz ortaklık!

6 saat önce

Galakticos takımının maskotu Astronot olup, farklı tarz ve iletişimiyle takipçilerinin sevgisini kazanmış bir takım. NASA'da çalışan Türk ve yabancı astronotlardan da destek tweetleri alan Galakticos, spor ve uzay camiasında oldukça yüksek bir popülariteye sahip.

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Galakticos takımının maskotu Astronot olup, farklı tarz ve iletişimiyle takipçilerinin sevgisini kazanmış bir takım. NASA'da çalışan Türk ve yabancı astronotlardan da destek tweetleri alan Galakticos, spor ve uzay camiasında oldukça yüksek bir popülariteye sahip. Reynmen de Instagram'da yapmış olduğu paylaşımda yapmış olduğu ortaklığı kafasına giydiği astronot başlığı ile duyurdu.


İşte Reynmen'in yeni ortaklığıyla yaptığı o açıklama;


"Galakticos bir elektronik spor takımı, League of Legends, Fortnite, PUBG gibi oyunların başarılı oyuncular tarafından oynandığı ve diğer espor takımlarına karşı mücadelelerin verildiği bir takım. Aynı zamanda dünya çapında bu tarz diğer espor takımları arasında da dönen turnuvalar arasında şampiyonlar liginde olan bir takım. Yani başarılılar. Bunu niye anlattım size, şöyle söyleyeyim dünya değişiyor arkadaşlar. Yarın bir futbol takımı taraftarı olmak yerine dünyaya mal olmuş bir oyunun başarılı insanlar tarafından oynanacağı, turnuvaların olacağı ve şampiyonlar çıkaracağı bir zamana şahit olacağız ve o gün geldiğinde tarafınızı şimdiden seçmiş bulunun diye takımın ortağı olarak mutluluk ve gurur duyarım! Sevgiler, saygılar!"


Galakticos, başarı yolunda League of Legends, Fortnite, PUBG, Woflteam ve FIFA takımlarıyla mücadele edip kupalar kazanmış ve takımın mottosonu "May the force be with you" olarak benimsemiştir.  Özgün yapıdaki astronot maskotu ve alışılmışın dışındaki sosyal medya iletişimi ile birlikte espor ekosistemini geliştirmeye çalışan Galakticos takımının misyonu; Türkiye'nin, yükselen yeni spor arenasında hak ettiği yere gelerek dünyanın öncü ülkelerinden biri olmasıdır.

Reynmen, NASA, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:16 
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