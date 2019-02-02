Son Dakika Haberleri: Reynmen - Derdim Olsun Klip Analizi ( Gizli Mesaj?)

Reynmen - Derdim Olsun Klip Analizi ( Gizli Mesaj?)

47 dakika önce

Bu videoda reynmen derdim olsun şarkı sının klip analizi ni yaptık ve muhsin yazıcıoğlu helikopter kazasına bir gönderme ve ya bir mesaj var mı bunu inceledik.

Bu videoda reynmen derdim olsun şarkı sının klip analizi ni yaptık ve muhsin yazıcıoğlu helikopter kazasına bir gönderme ve ya bir mesaj var mı bunu inceledik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:11 Kaynak: Youtube

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