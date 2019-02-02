Reynmen - Derdim Olsun Klip Analizi ( Gizli Mesaj?)
47 dakika önce
Bu videoda reynmen derdim olsun şarkı sının klip analizi ni yaptık ve muhsin yazıcıoğlu helikopter kazasına bir gönderme ve ya bir mesaj var mı bunu inceledik.
Bu videoda reynmen derdim olsun şarkı sının klip analizi ni yaptık ve muhsin yazıcıoğlu helikopter kazasına bir gönderme ve ya bir mesaj var mı bunu inceledik.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:11 Kaynak: Youtube
Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor
Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi
Maduro'yu Tedirgin Eden Video: Venezuela Hava Kuvvetleri Generali Guaido'ya Biat Etti