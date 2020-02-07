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Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
12 dakika önce
Riba Events ve Back Drop Media ortaklığında Nisan ayında Avrupa'nın 10 büyük şehrinde gerçekleştireceği devasal konserler öncesinde "RNBESK" adlı albümünü dinleyici ile buluşturdu
Albümün çıkış parçası olan Leila'ya Hasan Kuyucu yönetmenliğinde klip çeken Reynmen; Yeni şarkısı 'Leila' çıktığı an 24 saat içerisinde dünya listelerinde 3. sıraya girerken aynı zamanda& ; bir çok Avrupa ülkesi ve Türkiye'de birinci sıraya kadar yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:41
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