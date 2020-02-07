Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi - Son Dakika Magazin

Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi

12 dakika önce

Riba Events ve Back Drop Media ortaklığında Nisan ayında Avrupa'nın 10 büyük şehrinde gerçekleştireceği devasal konserler öncesinde "RNBESK" adlı albümünü dinleyici ile buluşturdu

Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi, System.String[]

Albümün çıkış parçası olan Leila'ya Hasan Kuyucu yönetmenliğinde klip çeken Reynmen; Yeni şarkısı 'Leila' çıktığı an 24 saat içerisinde dünya listelerinde 3. sıraya girerken aynı zamanda& ; bir çok Avrupa ülkesi ve Türkiye'de birinci sıraya kadar yükseldi.

Reynmen, Avrupa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:41 
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