Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi

Albümün çıkış parçası olan Leila'ya Hasan Kuyucu yönetmenliğinde klip çeken Reynmen; Yeni şarkısı 'Leila' çıktığı an 24 saat içerisinde dünya listelerinde 3. sıraya girerken aynı zamanda& ; bir çok Avrupa ülkesi ve Türkiye'de birinci sıraya kadar yükseldi.



