Reynmen'e büyük şok

2. Sayfa'nın haberine göre "Reynmen" ismi 12 Kasım 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi. Bu markanın kullanım hakkı sadece Ömer Duvaklı'ya verildi.



Bunun üzerine Reynmen karara itiraz etti ancak reddedildi.



Yusuf Aktaş, bu gelişme sonrası B planını devreye soktu. 29 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak "R Reynmen" markasını tescil etti.





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