Son Dakika Haberleri: Reynmen'e büyük şok
Son Dakika Magazin Haber

Reynmen'e büyük şok

1 saat önce

2. Sayfa'nın haberine göre "Reynmen" ismi 12 Kasım 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi.

Reynmen'e büyük şok, System.String[]

2. Sayfa'nın haberine göre "Reynmen" ismi 12 Kasım 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi. Bu markanın kullanım hakkı sadece Ömer Duvaklı'ya verildi.


Bunun üzerine Reynmen karara itiraz etti ancak reddedildi.


Yusuf Aktaş, bu gelişme sonrası B planını devreye soktu. 29 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak "R Reynmen" markasını tescil etti.


Trafik sigortası ile kasko arasındaki fark nedir?

Reynmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama
Fenomen Yusuf Aktaş'ın kullandığı Reynmen lakabının patenti başkasına ait çıktı Şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli videosunu paylaştı Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:19:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reynmen'e büyük şok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]