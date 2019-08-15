Son Dakika Haberleri: Reynmen ile düet yapacak!
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Reynmen ile düet yapacak!

1 saat önce

Tilbe, "Hadise, Harbiye konserinde kendini 'mekanın sahibi' ilan etti, buna katılıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sahne kimsenin babasının malı değil, sahne hepimizin"Ünlü sanatçı, sürpriz projesini de açıkladı: "Rap müziği severim. Geçenlerde Reynmen ile görüştük, bir kahve içeceğiz.

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Tilbe, " Hadise, Harbiye konserinde kendini 'mekanın sahibi' ilan etti, buna katılıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sahne kimsenin babasının malı değil, sahne hepimizin"

Ünlü sanatçı, sürpriz projesini de açıkladı: "Rap müziği severim. Geçenlerde Reynmen ile görüştük, bir kahve içeceğiz. Onunla düet yapmak istiyorum, bence çok güzel olur."
Reynmen, Harbiye, Hadise, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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