Reynmen ile düet yapacak!
1 saat önce
Tilbe, "Hadise, Harbiye konserinde kendini 'mekanın sahibi' ilan etti, buna katılıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sahne kimsenin babasının malı değil, sahne hepimizin"Ünlü sanatçı, sürpriz projesini de açıkladı: "Rap müziği severim. Geçenlerde Reynmen ile görüştük, bir kahve içeceğiz.
Tilbe, " Hadise
, Harbiye
konserinde kendini 'mekanın sahibi' ilan etti, buna katılıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sahne kimsenin babasının malı değil, sahne hepimizin"
Ünlü sanatçı, sürpriz projesini de açıkladı: "Rap müziği severim. Geçenlerde Reynmen
ile görüştük, bir kahve içeceğiz. Onunla düet yapmak istiyorum, bence çok güzel olur."
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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