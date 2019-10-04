Son Dakika Haberleri: Reynmen'in Altın Kelebek'e aday gösterilmesine tepkiler büyüyor!
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Reynmen'in Altın Kelebek'e aday gösterilmesine tepkiler büyüyor!

28 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde magazin muhabiri Akif Yaman'a saldırıda bulunan Reynmen'i 3 dalda aday gösteren Altın Kelebek'e tepkiler büyüyor!

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Geçtiğimiz günlerde magazin muhabiri Akif Yaman'a saldırıda bulunan Reynmen'i 3 dalda aday gösteren Altın Kelebek'e tepkiler büyüyor!

#AltınKelebek #Reynmen

Reynmen'in Altın Kelebek'e aday gösterilmesine tepkiler büyüyor!

Reynmen, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01 
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