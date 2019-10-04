Reynmen'in Altın Kelebek'e aday gösterilmesine tepkiler büyüyor!
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Geçtiğimiz günlerde magazin muhabiri Akif Yaman'a saldırıda bulunan Reynmen'i 3 dalda aday gösteren Altın Kelebek'e tepkiler büyüyor!
Geçtiğimiz günlerde magazin muhabiri Akif Yaman'a saldırıda bulunan Reynmen'i 3 dalda aday gösteren Altın Kelebek'e tepkiler büyüyor!
#AltınKelebek #Reynmen
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01
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