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Reynmen'in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Reynmen'in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı

05.02.2022 17:49

Reynmen'in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı Reynmen'in annesini gasp eden ve Esenyurt'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reynmen'in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Reynmen'in annesini gasp eden ve Esenyurt'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reynmen lakaplı şarkısı Yusuf Aktaş'ın annesi Nasibe Aktaş, Başakşehir'de oturduğu sitede, geçtiğimiz Cumartesi günü telefonu çalınarak gasp edilmişti. İhbar üzerine Başakşehir Asayiş Büro Amirliğince başlatılan çalışmada Nesibe Aktaş'tan şüphelinin eşkal bilgilerini alındı ve çevredeki güvenlik kameraları incelendi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı bulunan Yunus K. olduğu belirlenen şüpheli, Esenyurt'taki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 1.59 gram esrar maddesi 0.36 gram mariuhana ve 0.18 metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli Yunus K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reynmen'in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı
Reynmen'in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı
Reynmen'in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı

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Başakşehir, Cumartesi, Esenyurt, Reynmen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Reynmen'in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reynmen'in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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