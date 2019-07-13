Reynmen'in 'Ela'sı hakkında şok iddia! Klip çalıntı mı?
1 saat önce
Reynmen'in ikinci single'ı 'Ela' adlı şarkısına çektiği kliple, Aynur Aydın'ın 2012 yılında 'Yenildim Daima' şarkısına çektiği klipte benzer sahnelerinin olduğu iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:55 Kaynak: Bültenler
Ünlü Youtuber Reynmen, 'Derdim Olsun' şarkısının ardından 'Ela' şarkısı ile müzik listelerindeki yerini aldı.
Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan durum, Reynmen'in klibi hakkında şok eden bir iddiayı gündeme getirdi.
'Ela'nın klibinin, şarkıcı Aynur Aydın'ın 2012 yılında yayınlanan 'Yenildim Daima' şarkısının klibiyle benzerlik gösterdiği görüldü.
Öte yandan Reynmen'in ilk single'ı 'Derdim Olsun'un da 2011 yapımı "Mahna Mahna Killer" kısa filmiyle benzerlik göstermesi olay yaratmıştı.
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