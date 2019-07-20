Reynmen'in Ela'sı Spotify'da tüm zamanların rekorunu kırdı!
1 saat önce
Reynmen Şimdi de Spotify'da Rekor Kırdı!
Reynmen Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:36 Kaynak: Teknotalk.com
Şimdi de Spotify
'da Rekor Kırdı!
Reynmen'in Ela Şarkısı YouTube'daki rekorundan sonra Spotify'da da rekor kırdı.
Sosyal medya kariyerinde başarılı işlere imza atan Reynmen, müzikal alanda da adından söz ettirmeye devam ediyor. 13 Temmuz tarihinde yayınlanan Ela adlı şarkısı ile Reynmen; Spotify'ın Türkiye
Top 200 listesinde yayınlandığı gün ilk sıraya yerleşti ve tüm zamanların Türkiye günlük dinlenme rekorunu kırdı.
Yayınlandığı günden itibaren Spotify'ın Türkçe Pop, Türkçe Rap, Hot Hits Türkiye, 2019 Yaz Hitleri çalma listelerinde yer alan Reymen'in Ela adlı single çalışması aynı zamanda; bugüne kadar Global Top 200 listesine giren ilk Türkçe şarkı oldu. Şarkı, 15 Temmuz 2019 tarihinde Global Top 200 listesinde 72'nci sırada yer aldı.
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