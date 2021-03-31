Reynmen yeni bir aşka mı yelken açtı?

Bir dönem Çağla Demir ve Farah Zeynep Abdullah ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarını süsleyen YouTuber Reynmen'in özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; 25 yaşındaki ünlü fenomen Reynmen, hafta sonunu Erzurum'da geçirdi. Sway Hotels Palandöken'de konaklayan Reynmen, kayak yaparak stres attı. Reynmen'e Palandöken'de ünlü fenomen ve yoga eğitmeni Betül Lily'nin de eşlik ettiği öne sürüldü.

Reynmen ile Betül Lily'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Reynmen, bu sabah saatlerinde uçakla İstanbul'a döndü. Bütün gözler Reynmen'in özel hayatı hakkında yapacağı açıklamaya çevrildi.