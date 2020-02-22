Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu - Son Dakika Magazin

Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu

21 dakika önce

Ülnlü Youtuber Reynmen'in Ela şarkısının söz yazarı ve yasal sahibi Emrah Karakuyu ile mahkemelik olduğu iddia edildi

Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu, System.String[]

YouTube'da 5 milyondan fazla abonesi bulunan ve burada elde elde ettiği popülerliği değerlendirerek şarkıcılığa soyunan Reynmen, Derdim Olsun şarkısının yüz milyonlarca dinlenmesinin ardından geçtiğimiz yıl Ela isimli bir şarkı çıkardı.

ŞARKIYI İZİNSİZ KULLANDI

Reynmen'in şarkının yasal sahibi Emrah Karakuyu'dan izinsiz bir şekilde, haber dahi vermeden reklam ve klip sponsorluğu için ücret aldığı iddia edildi. Reynmen'e dava açan Emrah Karakuyu, aynı zamanda ünlü fenomene bir daha şarkı vermedi.

Şarkı için bir içecek firmasıyla anlaşan ve Ela'nın klibinde firmanın reklamını yapan Reynmen'in bu anlaşmadan 1 milyon lira aldığı konuşuluyordu.

KÜS OLDUĞU ANAJÖRLE BARIŞMAK ZORUNDA KALDI

İddiaya göre; Karakuyu'dan yeni şarkı alamayan Reynmen, Derdim Olsun'u da yapan aranjör Özkan Meydan'ın kapısını çaldı. Reynmen'in Özkan Meydan ile küs olduğu ve birlikte iş yapmak için barışmak zorunda kaldığı konuşuluyor.

Karakuyu, Reynmen, Emrah, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 22:44:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]