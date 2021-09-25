Reyon fiyatı farklı, kasa fiyatı farklı - Son Dakika

Bilecik'te zabıta ekipleri, bir süpermarkete yaptığı denetimde 4 üründe reyon ile kasa fiyatı farklı olduğunu tespit edince, cezai işlem uyguladı.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markete denetime gitti. Buradaki ürünleri inceleyen ekipler 4 üründe reyon ile kasa fiyatı arasında farklılık tespit etti. Fiyatlarda 50 kuruş ile 2 lira 25 kuruş arasında fark bulunan 4 ürüne etiket başı 427 TL cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri vatandaşları reyon fiyatı ile kasa fişlerini takip konusunda uyarılarda bulunurken, bu tür farklılık gösteren iş yerlerine birinci ceza sonrası işyeri kapatmaya kadar giden cezalar uygulandığı belirtildi.

(Cem Kaan Toka/İHA)