Son Dakika Haberleri: Reyon görevlisi kadının akıl almaz ölümü
Son Dakika Güncel Haber

Reyon görevlisi kadının akıl almaz ölümü

1 saat önce

Bursa'da otomobili ile markete camdan giren sürücünün çarptığı reyon görevlisi hayatını kaybetti.

Reyon görevlisi kadının akıl almaz ölümü, System.String[]
Bursa'da otomobili ile markete camdan giren sürücünün çarptığı reyon görevlisi hayatını kaybetti. İddiaya göre, Mudanya ilçesi Tepedevrent mevkii Göynüklü Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapan 70 yaşlarındaki kadın sürücü, 16 MEC 56 plakalı otomobiline binerek park yerinden ayrılmak istedi. Vitesleri karıştırınca aracın kontrolünü kaybeden yaşlı kadın otomobiliyle birlikte marketin camından içeriye girip çalışan reyon görevlisi 44 yaşındaki Güler Gamze Bozkırlı'yı ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi reyon görevlisi kadının ölümü ailesi ve çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu. Olayla ilgili tahkikat başlatan ekipler sürücü yaşlı kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Mudanya, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyon görevlisi kadının korkunç ölümü! "En seksi poker oyuncusu" Liliya Novikova küvette ölü bulundu İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:44:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Reyon görevlisi kadının akıl almaz ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]