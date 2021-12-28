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Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabı çaldı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabı çaldı...Hırsızlık anları kamerada

28.12.2021 16:13

Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabı çaldı.

Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabı çaldı...Hırsızlık anları kamerada

"Tosuncuk" lakaplı ayakkabı hırsızı kameralara yakalandı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir apartmanlara giren hırsız beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği çantanın içine koyarak çaldı. Şahıs yakalanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı. Yaşadığı Mahallede çok sayıda hırsızlık olaylarının olduğunu söyleyen Kenan Külünkoğlu, "Burada bekçilerin dolaşmasını istiyoruz" dedi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Dönence Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi daha önceden tespit ettiği sokak üzerindeki apartmanlara tek tek girerek beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği çantanın içine koyarak kaçtı. Başka bir gün yine aynı mahallede bulunan başka bir apartmana giren hırsız, ayakkabıları alıp çıkarken kamerayı görünce şoke oldu. Şahıs apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde her kata tek tek çıkarak beğendiği ayakkabıları çantanın içine koyduğu görülüyor.

Kapısının önündeki ayakkabıların çalındığı fark edip kameraları izleyen Kenan Külünkoğlu, "Olay, pazar günü saat iki sıralarında oldu. Hırsıza tosuncuk adını koydum bu arada. Adam binaya giriyor iki sularında asansörle beşinci kata buraya çıkıyor. İlk önce buradaki ayakkabılardan beğendiklerini alıyor sonra bütün katları dolaşarak aşağıda üçüncü kattaki dairedeki komşunun ayakkabılarını da alıyor. Buradan çıkıyor. Çıkışta dış kamerayı fark ediyor, yüzünü kapatmaya çalışıyor. Lastikçi Hüseyin Bey'e, selam verip kolay gelsin diyor. Adam bütün mahalleyi dolaşıyor. Cumhuriyet Mahallesi burası. Dönence sokak olarak geçiyor. Dönence sokak mahalleyi döndüğü için ismi de dönence bir sokak. Hırsız Dönence sokağın girişinden giriyor. Oradaki evlere de uğruyor. Orada da birkaç tane komşunun ayakkabılarını alıp dönüyor. Bu arkadaki bina da bizim, oraya da giriyor. Girişte de amcam markete gidiyormuş. Birbirlerine kolay gelsin İyi günler diyorlar. Amcam marketten geldiğinde bir bakıyor ki ayakkabılar çalınmış ve hatta kiracılarında" dedi.

"Bekçi talep ediyoruz"

Kenan Külünkoğlu konuşmalarının devamında "Burada daha önce olaylar oldu. Araba çalındı, bazı evlere girildi. Bizim binada da daha önce bir evimize hırsız girmişti. Bekçilerden yardım istiyoruz. bekçi kanunu geçti, mahallemize bekçi atandı mı bilmiyorum ama en azından bizim sokağa günde bir iki defa geceleri gezse bir güven kaynağıdır. O nedenle Mahallemize bekçi talep ediyoruz.

Apartman sakinlerinden Erkut Ulaş ise, "Pazar günü yurt dışından gelen misafirimiz vardı. Çıkmak istedikleri zaman çocuk kapıyı açıp ayakkabıları yok dedi. Başta şaka yapıyor sandık sonra baktık ki gerçekten yok. Adam üst katlardan başladı merdivenleri tek tek inerek ayakkabılara baktı. Beğendiği ayakkabıları aldı çantasına koyarak götürdü" dedi.

Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabı çaldı...Hırsızlık anları kamerada
Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabı çaldı...Hırsızlık anları kamerada
Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabı çaldı...Hırsızlık anları kamerada

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Cumhuriyet Mahallesi, Hırsızlık, Sarıyer, Bekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabı çaldı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabı çaldı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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