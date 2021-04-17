Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Hadise ile Reza Zarrab'ın Miami'de birçok kez bir araya geldiği iddia edildi.

Türk vatandaşlara görünmemek için Avrupa aktarmalı olarak Miami'ye giden Hadise'nin Zarrab ile birlikte olduğu anlarda da görüntü vermemek için yoğun çaba sarf ettiği konuşuluyor.

YAYIN YASAĞI GETİRTTİ

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ebru Gündeş, mahkemeye yaptığı başvuruyla, boşanma süreciyle ilgili haberlere yayın yasağı getirtti.

DAVA İÇİN BODRUM'U SEÇTİ

Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi'ni tercih etti. Dava dilekçesindeki ayrıntıya göre şarkıcı artık Bodrum-Bitez'de yaşıyordu. Adres olarak burayı göstermişti. Reza Zarrab'ın adresi ise Beykoz-Kanlıca'daki yalı gösterilmişti. Bodrum Aile Mahkemesi, 12 Nisan'da verdiği kararda tarafların 2 hafta içinde dosyaya ilişkin savunma ve itirazlarını iletmesini istedi. Mahkeme ayrıca çiftin çocuklarının velayeti, psikolojik durumu ve tarafların boşanma nedenleri hakkında sosyal inceleme raporu alınmasına hükmetti.

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.

KIZININ VELAYETİNİ İSTEDİ

Ebru Gündeş, dava dilekçesinde evlilik birliğinin onarılamaz bir şekilde temelinden sarsıldığına vurgu yaparak boşanmak istediğini dile getirdi. Sanatçı, kızı Alara'nın velayetini de talep etti.