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Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı

13.10.2021 16:29

Amerika'ya kaçması sonrası mal varlıklarına el konulan Reza Zarrab'ın Beyoğlu'ndaki eski holding binasına evsizler ve hırsızlar dadandı. Harabeye dönen binanın pencere ve kapıları hırsızlar tarafından sökülürken, alüminyum çalan 4 hırsıza suçüstü baskın yapıldı. Baskında yakalanan hırsızlar binaya uyumak için geldiklerini öne sürdü.

Reza Zarrab'ın 5 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmasının ardından Türkiye'deki tüm varlıklarına el konuldu. Zarrab'ın, kayyuma devredilen Fındıklı'daki 7 katlı holding binası, geçtiğimiz yıldan itibaren terk edildi.

Reza Zarrab'ın eski holding binasına polis baskını! 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı

SAHİPSİZ KALAN BİNAYA EVSİZLER DADANDI

Sahipsiz kalan holding binası önce evsizlerin sonra da hırsızların uğrak yeri oldu. Kapıları ve pencereleri sökülen bina harabeye döndü. Yaşanılanlardan rahatsız olan çevre sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binayı belli aralıklarla kontrol etmeye başladı.

Reza Zarrab'ın eski holding binasına polis baskını! 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı

4 KİŞİ ALÜMİNYUM LEVHA ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Karaköy Polis Merkezine bağlı gece kartalları, dün akşam yaptıkları kontroller sırasında bina içinde birilerinin bulunduğunu fark etti. Ekipler, binanın katlarını kontrol etmeye başladı. Terk edilmiş binanın 3'üncü katına çıkan gece kartalları, 4 kişiyi, alüminyum levha çalarken suçüstü yakaladı.

Reza Zarrab'ın eski holding binasına polis baskını! 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı

Hırsızlık şüphelileri gözaltına alınırken, gece kartalları içeride başka birilerinin olup olmadığını kontrol amacıyla binayı aramaya devam etti. Aramalar sonucu başka birine rastlanmazken, 4 şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri, Rıza Sarraf, Fındıklı, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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